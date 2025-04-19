Майк ТАЙСОН: «Давайте устроим королевскую битву»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал, что бы хотел попробовать в будущем. «Железный Майк» рассказал, что хочет попробовать себя в реслинге.

«О Боже, я хотел бы это сделать, это как вернуться в детство, я бы прекрасно провел время. С кем я хочу столкнуться? Да давайте всех, устроим королевскую битву», – сказал Тайсон.

Тайсон – член Зала славы WWE. В течение 1998 года он появлялся в различных программах организации.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua