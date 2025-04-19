“В современном теннисе это тебе не помогает”. Лоренцо Музетти – о том, что играет одноручным бэкхендом

11-я ракетка мира Лоренцо Музетти поделился мыслями о своей игре и использовании одноручного бэкхенда.



«Я думаю, моя игра немного отличается от других, потому что я играю одноручным бэкхендом и потому, что мне нравится разнообразить игру, особенно на грунте, – сказал Лоренцо.

«Сегодня подача и первый удар – это основа. Но я играю иначе. И думаю, людям нравится несколько «винтажный» стиль игры, как у меня, хотя я не думаю, что мы увидим возвращение к, скажем, более «техничному» теннису в ближайшем будущем.

Я фанат одноручного бэкхенда, но надо быть реалистом: в современном теннисе он не помогает», – подытожил Музетти.

На сегодняшний день 23-летний итальянец самый высокорейтинговый теннисист, играющий одноручным бэкхендом. Помимо него, в топ-20 мирового рейтинга есть еще два таких теннисиста – Стефанос Циципас (№16) и Григор Димитров (№17).

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