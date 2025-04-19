Повторение прошлых ошибок, или почему Барселона плохо сыграла в Дортмунде

15 апреля был сыгран ответный матч между дортмундской "Боруссией" и каталонской "Барселоной" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов. "Шмели" должны были реабилитироваться перед болельщиками после разгромного поражения в первом матче 0:4, как минимум, и осуществить камбэк, что казалось безумно нереальным, как максимум. И если с первой задачей они успешно справились, то выполнение второй все же оказалось им не по силам, несмотря на ход встречи.

"Боруссия" должна была забивать 4 мяча, чтобы сравняться с каталонцами. Парадокс в том, что фактически немцы все же забили столько, единственное: один из них был в собственные ворота. "Барселона" же, в отличие от прошлой игры, провела крайне неудачный поединок и заставила своих фанатов понервничать и кроме этого еще и вспомнить 2018 и 2019 годы, когда испанцы уже теряли преимущество в 3+ голов и вылетали из турнира. Почему каталонцы так сыграли, если уже имели опыт данных ошибок?

Ожидание перед игрой

Между матчами четвертьфинала обе команды имели игру в чемпионате. "Блаугранас" на выезде сыграли с "Леганесом": прошлая их встреча закончилась сенсационной победой клуба из Мадрида. Подопечные Флика должны были вернуть должок и добыть три очка, что крайне важно в борьбе за чемпионство. Благодаря автоголу "Барселона" победила 1:0, но удивила некачественной игрой. Но как результат: вымученые три балла и подготовка к матчу в Дортмунде.

"Боруссия" на выходных сыграла немецкое "классико" с принципиальным соперником из Мюнхена. Удалось получить результативную ничью на выезде 2:2. Но и следует учитывать, что "Бавария" в это же время сражалась с миланским "Интером" в том же четвертьфинале Лиги Чемпионов.

После первого поединка 0:4 второй матч казался чистой формальностью. Но стоило учитывать, что ситуация у каждого клуба несколько разная. "Шмели" покинули Кубок Германии еще посреди сезона. В чемпионате подопечные Ковача идут на 8-й строчке, что уже вычеркивает их из чемпионской гонки. Фактически для команды единственным турниром, где еще можно с помощью собственных сил побороться за титул, оставался первый по статусу еврокубок. Тем более что на следующий сезон "Боруссия" надеяться на Лигу Чемпионов уже не сможет.

Поэтому ожидалось, что даже несмотря на мизерные шансы "Дортмунд" будет отдавать все силы и хотя бы попытается отыграться. В это же время каталонцы соревнуются до сих пор в трех турнирах: в чемпионате идут на первом месте с небольшим отрывом от "сливочных", будут играть в финале Кубка Испании против того же мадридского "Реала" и, конечно же, сам еврокубковый турнир. Так что формальностью считать поединок не стоило.

Причины плохой игры команды Флика

Вариант, сложившийся на протяжении всего поединка, просится сказать сам за себя. Команда могла просто расслабиться после первого матча. На первый взгляд именно так и кажется: фантастически обыграли соперника 4:0, сделали удобное преимущество, уже подумали, что все решено и вышли удержать счет. Ибо и как еще можно объяснить существенную разницу между безупречной, бойкой, уже привычной "Барселоне" игрой в первом матче и ужасной, медленной и расслабленной игрой во втором?

Однако не все так может быть очевидно. Если обратить внимание на плотный график каталонцев, то можно заметить, что "блаугранас" играют каждые 3-4 дня. К тому же подопечные Флика имели дополнительную перенесенную игру чемпионата после международной паузы на сборные. Поэтому можно просто сказать, что игроки устали.

Кроме того, учитывая такой график, достаточно заметна разница игры клуба в разных по статусу и значению поединков. Например, матчи чемпионата против непринципиальных соперников испанский коллектив играет в так называемом "эконом-режиме", поддерживая незначительный темп только тогда, когда в этом нуждается ситуация. Таким образом, каталонцы распределяют собственные силы на каждые последующие матчи.

Исходя из этого, не исключение, что Ханси Флик, понимая дальнейшую ситуацию, воспользовался преимуществом в четыре мяча перед ответным матчем. То есть, если позволяет счет на этот момент сыграть пассивно, то следует так и сделать. Если можно не бежать – тогда нужно не бежать. Данный стиль, конечно, не свойственный немецкому специалисту, но, к сожалению, тренер понимает, что стал заложником ситуации и должен найти наиболее уместное и возможное решение проблемы.

На это же указывает тот факт, что Флик осуществил определенную ротацию основного состава команды на этот поединок, позволив некоторым ключевым игрокам немного отдохнуть. Еще один факт, что это наиболее вероятный план коллектива: после второго гола "Боруссии" каталонцы сразу включились в игру и навязали уже привычный быстрый темп, что позволило им сразу забить и увести игру от своих ворот. Более того, "Барселона" была близка к тому, чтобы сравнять счет и закрыть все вопросы, но подвела реализация.

А дальше уже сами себе создали проблемы: привезли третий гол и добавили таким образом несколько нервов к финальному отрезку матча. Но фактически близко подойти к камбеку подопечные Флика "шмелям" не разрешили. Играли плохо – факт, но контролировали ситуацию – тоже факт.

Был ли сильный риск? Да, несомненно. Любой момент, даже случайный, мог перевернуть игру, когда "Барселоне" уже включиться было бы очень тяжело. Но как показал результат, данный риск был оправдан: клуб прошел дальше в полуфинал, игроки смогли немного отдохнуть от безумного темпа и сконцентрироваться на следующих матчах.

Прогноз на дальнейшую игру команды

Дальше на "Барселону" ждет довольно нелегкий отрезок в чемпионате, финал Кубка и полуфинальные поединки ЛЧ. Коллектив должен забыть о прошлых результатах и ​​постепенно шагать дальше. В любом случае каталонцы должны сделать выводы и использовать этот опыт во избежание дальнейших ошибок.

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