Турки намекнул на проведение боя года. Аль-Шейх встретился со звездой бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес

Турки Аль-Шейх может организовать в 2025 году один и самых ожидаемых боев последнего десятилетия между титулованными чемпионами – американцем Тересном Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее Аль-Шейх встретился с Канело, а сегодня провел встречу с Кроуфордом, где намекнул, что этот бой скоро состоится.

«Мы очень близки к тому, чтобы увидеть белый дым на горизонте. 2025 год будет просто сумасшедшим для бокса. Да, я это имею в виду», – сказал Турки.

Турки Аль-Шейх ранее рассказал, что бой Кроуфорда и Альвареса является одним из приоритетных на 2025 год.

sport.ua