Александр УСИК: «Боже мой. У него самый сильный удар»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Дерек Чисора

Украинский боксер Александр Усик назвал соперника, который нанес ему самый сильный удар. Усик выделил британского супертяжеловеса Дерека Чисору.

«Слушай, я уважаю Тайсона Фьюри. Боец, очень жесткий человек. Очень умный… Он дал самый сложный бой? Думаю, да. Удар? Я думаю, нет.

Дерек Чисора. Очень жесткий парень. Дерек – правая рука, левая рука, я хотел заблокировать его удар и сказал себе: «О Боже мой! Двигайся, Алекс, это опасно», – сказал Усик.

Усик победил Чисору в 2020 году единогласным решением судей. Это было второе сражение для Александра в хевивейте.

В последнем бою Чисора одержал зрелищную победу против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.

sport.ua