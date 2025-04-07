Алонсо похвалил Ферстаппена, вспомнив сезон 2012 года

Уверенная победа Макса Ферстаппена в Японии напомнила Фернандо Алонсо о том, как он, ещё выступая за Ferrari, в 2012 году боролся за титул с Себастьяном Феттелем, но чемпионом мира с преимуществом всего в три очка тогда стал немецкий гонщик Red Bull Racing.

Фаворитами сезона по праву считаются гонщики McLaren, что подтвердили их успехи на двух первых этапах, но в Сузуке Максу удалось выиграть квалификацию, и это было очень важное достижение, которое помогло голландцу одержать 64-ю победу в карьере.

«Макс по-настоящему впечатляет, но мы этому уже не удивляемся, – цитирует Алонсо испанская газета Marca. – Мы знаем, насколько он хорош. Он прилагает невероятные усилия, чтобы сохранять шансы на титул, и теперь он всего на одно очко позади Норриса.

Всё это немного напоминает мне 2012 год, когда машина Ferrari была только третья или четвёртая по скорости, но мы боролись за победу в чемпионате. Надеюсь, он тоже сможет оставаться в числе претендентов до последней гонки.

У меня есть опыт борьбы за титулы за рулём машины, которая лишь третья или четвёртая по скорости, и я знаю, как это трудно. Но для того, чтобы до конца сохранять шансы на победу в чемпионате, Red Bull нужно более активно модернизировать машину. Макс уже выиграл четыре титула, так что ему по силам бороться, даже если у него не самая конкурентоспособная машина.

Люди не осознают, насколько сложно при этом идеально проводить Гран При. В 2012-м у меня тоже была не такая уж хорошая машина, но мы всё равно боролись за титул, даже если под конец его упустили».

Тогда, 13 лет назад, Алонсо выиграл Гран При Малайзии, Европы (эта гонка проходила на городской трассе в Валенсии, и Фернандо победил после старта с 11-й позиции) и Германии, а всего в том сезоне он поднимался на подиум 13 раз.

Дальнейшая карьера двукратного чемпиона мира складывалась так, что в 2023 году он заменил в Aston Martin F1 именно Феттеля, и сейчас, после трёх этапов нового сезона, остаётся одним из пяти гонщиков, всё ещё не открывших счёт заработанным очкам.

Про машину AMR25 он сказал так: «Нам не хватает скорости не только для того, чтобы пробиться в первую десятку. Полагаю, мы недостаточно быстры, даже чтобы быть среди первых 18-ти».

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