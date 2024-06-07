Леклер: В Канаде хочу повторить то, что удалось в Монако

В Канаду Шарль Леклер прилетел в отличном настроении после недавней победы в своём домашнем Гран При Монако, но, по словам гонщика Ferrari, эйфорию от успеха он испытывал недолго.

Шарль Леклер: «Мы отлично отпраздновали победу, но всё хорошее в какой-то момент всегда заканчивается, особенно в автоспорте. Так что в Монако в воскресенье вечером мы устроили настоящий праздник, после чего в понедельник я неплохо отдохнул, проспав почти весь день, но уже в во вторник начал думать о следующем этапе сезона.

В Монреале мы должны справиться с делом не хуже, чем в Монте-Карло, тем более что эта трасса вполне может подойти нашей машине. Там было весело, и, конечно, та победа значит для меня больше, чем другие, но всё это уже осталось в прошлом. Мы должны продолжать в том же ключе, разумеется, не забывая радоваться успехам.

Когда после той гонки я отправился на базу в Маранелло, и там тоже было много приятных переживаний, но почти сразу я начал готовиться к следующей гонке, хотя воспоминания о том, что происходило в Монако, останутся со мной на всю жизнь.

Но чтобы выиграть титул, одной победы мало. Я хочу стать чемпионом мира, поэтому мы должны сосредоточиться на оставшихся гонках сезона и на ликвидации наших слабых мест. В Канаде я хочу повторить то, что нам удалось в Монако.

Та трасса отлично подходила нашей машине, но и здесь мы должны применять тот же подход. Благодаря победе мы сократили отставание от лидеров, однако сложно сказать, пора ли уже задуматься о победе в чемпионате.

Хотя Red Bull остаётся фаворитом сезона, монреальская трасса тоже должна подойти SF-24, поэтому мы должны использовать любую возможность и постараться их опередить. Пожалуй, о чемпионате думать всё-таки рано, но надо продолжать прогрессировать и нацеливаться на победы в каждом Гран При».

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