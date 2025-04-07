Экс-первая ракетка мира в третий раз станет матерью



Датская теннисистка Каролин Возняцки сообщила о беременности в Instagram, подписав публикацию словами: “Официально перехожу в зону защиты! Наша семья очень рада скоро приветствовать ребенка №3”.

У Возняцки и бывшего баскетболиста Дэвида Ли, которые сыграли свадьбу в 2019 году, есть двое совместных детей: трехлетняя Оливия и двухлетний Джеймс.

Также напомним, что датчанка объявила о завершении карьеры в начале 2020 года, однако в 2023 году вернулась в Тур. В этом сезоне Возняцки не выступала на турнирах. Свой последний матч она провела в сентябре прошлого года на US Open, де дошла до 1/8 финала.



btu.org.ua