Clutchpoints. Райан Гарсия и Девин Хейни

Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 КО) провел битву взглядов с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-0, 15 KO) накануне очного поединка.

Между двумя боксерами возникла словесная перепалка и в конце Девин Хейни ударил Райана Гарсию по лицу.

Гарсия и Хейни проведут бой 20 апреля в Лас-Вегасе.

Ранее американский боксер Райан Гарсия, выступающий в полусреднем весе, сделал предложение австралийской порноактрисе Саванне Бонд.

ВИДЕО. Девин Хейни ударил Райана Гарсию по лицу накануне мегафайта

sport.ua