Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Гроувз

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Джордж Гроувз высказался по поводу будущего украинского чемпиона Александра Усика.

«Усик либо проведет реванш с Фьюри, либо уйдет на пенсию. Александру больше нечего доказывать, ведь он дважды победил Джошуа, теперь он победил Фьюри. Я считаю, что Усик – величайший боксер своего поколения. Он – лидер стаи, он доминирует.

Я считаю, что он должен закончить карьеру, ведь сделал все – заработал много денег и он прошел эту игру. Александр – абсолютный чемпион в хевивейте и крузервейте, ему 37 лет, приближается к 40», – сказал Гроувз.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua