Машины Haas не соответствуют техническому регламенту

Техническая инспекция после квалификации Гран При Монако выявила, что обе машины команды Haas не соответствуют техническому регламенту.

Вопросы у технического делегата FIA Джо Бауэра возникли к элементу DRS на машинах Кевина Магнуссена и Нико Хюлкенберга. Проверка показала, что пределы, в которых изменяется положение регулируемого элемента заднего антикрыла, на обеих машинах Haas превышают разрешенные 85 миллиметров. Это нарушает параграф 3.10.10 h) Технического регламента.

Соответствующая информация направлена стюардам Гран При Монако. Кевину Магнуссену и Нико Хюлкенбергу грозит исключение из протокола квалификации и старт с пит-лейн.

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