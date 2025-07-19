Топовый боксер: «Хочу повторить путь Усика и выйти с ним в ринг»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Боксер крузервейта Джей Опетая надеется повторить путь Александра Усика и подняться в супертяжелый вес, а также провести поединок с украинцем.

«Я бы хотел повторить путь Усика. И хотел бы выйти с ним в ринг. Однако у нас сейчас есть вопросы, которые нужно решить с объединительными боями в своих дивизионах».

«У него – Дюбуа, у меня – Рамирес. А дальше будем смотреть», – сказал Опетая.

Джей, как и Александр, на этот момен не имеет поражений в карьере – 28-0 (22 KO).

19 июля Усик проедет бой за все титулы супертяжелого веса против Даниеля Дюбуа.

Александр Усик – Даниель Дюбуа 2. Прогноз и анонс на бой

sport.ua