Новак Джокович – о поражении в полуфинале Уимблдона: “Это возраст, усталость тела – чувствую, что выхожу на корт уже с полупустым баком”

Сербский теннисист Новак Джокович пообщался с прессой после поражения в полуфинале



В полуфинале семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович уступил лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру. Сербский в седьмой раз подряд вышел в полуфинал травяного “мейджора” и в целом 14-й раз сыграл на этой стадии соревнований, что стало новым рекордом турнира. До этого на Уимблдоне Джокович проиграл всего три полуфинала за свою карьеру. Для Новака это был 52-й полуфинал на турнирах Grand Slam.

– Насколько ограниченно физически вы чувствовали себя во время матча?

– Довольно сильно, если честно. Это было неприятное ощущение на корте. Не хочу вдаваться в подробности травмы и просто жаловаться на то, что не смог показать лучшую игру. Я хочу поздравить Янника с очередным великолепным матчем. Вот и все. Он в финале. Он был слишком силен. Конечно, я разочарован, потому что не мог двигаться так, как надеялся.

– После ситуации в Австралии складывается впечатление, что в этом сезоне вам не везет в решающие моменты. Это делает поражение еще тяжелее?

– Не думаю, что это невезение. Это просто возраст, усталость тела. Я, конечно, очень хорошо о нем забочусь, но последний год-полтора реальность догоняет меня как никогда раньше.

Мне сложно это принять, потому что когда я в хорошей форме – я все еще могу играть в прекрасный теннис. И в этом году я это доказывал. Но, скажем так, в этом году формат из пяти сетов стал для меня настоящим вызовом. Чем дальше я проходил, тем хуже становилось физическое состояние. Я дохожу до полуфиналов каждого Шлема, а потом играю с Синнером или Алькарасом.

Эти ребята – молодые, сильные, свежие. Я чувствую, что выхожу на корт уже с полупустым баком. В таких условиях выиграть просто невозможно. Это то, что есть. Я принимаю это, пытаюсь адаптироваться к реальности и выжимать максимум из того, что осталось.

– Было бы вам грустно, если бы это был последний матч на Центральном корте?

– Было бы грустно, но я надеюсь, что это не был мой последний матч. Я не планирую заканчивать карьеру на Уимблдоне сегодня. Планирую вернуться сюда еще хотя бы раз и точно сыграть на Центральном корте.

– Какой фактор будет решающим, когда вы будете решать, возвращаться ли на Уимблдон в следующем году – физическое состояние или соревновательный голод?

– Не знаю. Сейчас я только что вернулся с корта, поэтому сложно смотреть на все с более широкой перспективы и говорить о планах на следующие месяцы или год.

Я выкладываюсь абсолютно полностью на тренировках и в подготовке, чтобы играть лучше всего именно на «мейджорах». И даже несмотря на то, что не выиграл ни одного в этом и прошлом году, я все равно чувствую, что показываю там лучший теннис. Именно эти турниры имеют наибольшее значение для меня сейчас.

Вероятно, нужно будет все переосмыслить вместе с командой и семьей, чтобы понять, как дальше формировать календарь, когда и где выходить на пик формы, как тренироваться.

Честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать по-другому. Я трачу часы каждый день, чтобы заботиться о себе. Готов бросить вызов любому в туре: не знаю, делает ли кто-то для своего тела больше, чем я. Но, к сожалению, пока это не приносит результата – на конечных стадиях Шлемов приходят травмы.

Возможно, сейчас это выглядит как неудача, но я получил так много от Бога и жизни в карьере, что было бы несправедливо жаловаться на травмы. Я столько лет был в прекрасной форме, имел невероятную карьеру… Поэтому я просто стараюсь выжать максимум из того, что осталось.

Конечно, сразу после матча трудно не быть расстроенным и разочарованным. Причем дело не столько в поражении – даже если бы я был здоров, я не был фаворитом в матче с Синнером, я это понимаю. Но у меня были бы хорошие шансы, если бы я был в форме. Именно физический фактор меня беспокоит. Ты здесь, ты хочешь играть, ты мотивирован – но тело не слушается. И все. Это все, что можно сказать.



– Если не секрет, что вы сказали Синнеру у сетки после матча?

– Он извинился за то, что я плохо себя чувствовал сегодня. Но ему не за что извиняться. Он прекрасно сыграл сегодня, как и в течение последнего года-полутора – он лучший теннисист в мире. Он получит шанс выиграть свой первый Уимблдон. Я пожелал ему удачи. Это его первый финал здесь, он будет чрезвычайно заряжен. После финала, который они сыграли в Париже, это противостояние ждут с большим интересом. Они оба сейчас на несколько уровней выше всех остальных.

– Кто, по вашему мнению, выиграет финал?

– Думаю, небольшое преимущество все же у Карлоса, учитывая его два титула здесь, уверенность и то, как он сейчас играет. Но это лишь незначительное преимущество, потому что Янник сейчас в фантастической форме. Думаю, нас ждет еще одно очень плотное противостояние, как и в Париже.



btu.org.ua