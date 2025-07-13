Экс-хоккеист сборной Украины нашел себе команду в Люксембурге

Фото с соцсетей. Дмитрий Даниленко

Экс-нападающий национальной команды Украины по хоккею, 25-летний Дмитрий Даниленко сменил команду во французском чемпионате. Команду и лигу. Он перешел из клуба «Бизонс Неи-сюр-Марн», игравшего во втором по силам эшелоне, в «Торнадо» из Люксембурга, выступающего в D3.

В свое время Даниленко подавал большие надежды: воспитанник киевского «Сокола», на юношеском уровне он выступал также за белоцерковский «Белый Барс» и в 2016-м стал чемпионом беларуси среди юношей в финансируемом будущим президентом Федерации хоккея Украины киевском «Беркуте». В 2018 году укомплектованная на базе «Беркута» юношеская сборная Украины (U18) выиграла в Киеве чемпионат мира в дивизионе 1В. Даниленко с тремя шайбами и пятью ассистами стал самым результативным игроком команды.

К тому времени за спиной Дмитрия уже было два сезона во взрослом хоккее в составе «Белого Барса». А осенью 2018-го хоккеист перебрался за океан. В течение двух сезонов он успел поиграть в четырех лигах (NAHL, USPHL Premier, USPHL U18, NCDC), но в итоге после ковидной паузы вернулся в Украину и продолжил выступления в «Белом Барсе». Весной 2021 года Дмитрий впервые в карьере сыграл за национальную команду Украины, а с осени выступал в Лиге чемпионов за донецкий «Донбасс».

После начала полномасштабной войны Даниленко сначала перебрался в Польшу, где выступал за «Заглембе» из Сосновца, но в ходе сезона-2022/23 перебрался во французский «Кан». 2023/24-й Дмитрий отыграл в Балтийской лиге за «Каунас», предыдущий сезон начинал во французском «Валансьене», а завершал в «Бизонс Неи-сюр-Марн», с которым прекратил борьбу на стартовой стадии плей-офф второго дивизиона. Всего в 29 матчах прошлого чемпионата Даниленко забросил 7 шайб и отдал 10 результативных передач.

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