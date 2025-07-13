Барселона ждет шага для трансфера от нападающего английского клуба

"Барселона" до сих пор активно работает над поиском левого вингера после неудачной попытки подписать Нико Уильямса. Основными приоритетными вариантами остаются два игрока АПЛ: колумбиец из "Ливерпуля" Луис Диас и Маркус Решфорд из "Манчестер Юнайтед".

Относительно первого каталонцы ждут шага навстречу от латиноамериканца. Им известно, что футболист желает присоединиться к "блаугранас", однако Диас должен заверить руководство "мерсисайдцев" о своем уходе именно в Испанию.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе мюнхенской "Баварии" в подписании колумбийского нападающего.

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