Хоселу: Я доволен тем, что смог внести свой вклад. Я стараюсь максимально использовать свои шансы

Комментарий автора двух голов в полуфинале Лиги Чемпионов

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После полуфинального матча Лиги Чемпионов, "Реал" — "Бавария" 2:1. Хоселу автор двух голов, вышел на пресс-конференцию и дал комментарий:

"Я доволен тем, что смог внести свой вклад. Я стараюсь максимально использовать свои шансы. Как и два года назад, именно так я чувствую себя мадридцем. У меня была возможность поехать и поддержать Мадрид, и теперь я чувствую это на собственном опыте".

"В Мадриде, когда ты сравниваешь счет, люди призывают тебя поднять мяч и отнести его к центральному кругу, потому что ты должен идти дальше и побеждать. Мы вышли после игры, мы знали, что при счете 1:1 у нас будут возможности, потому что болельщики подгоняли нас. Мы создавали моменты. Это менталитет "Реала". На последних минутах мы выплеснули это чувство наружу".

Мечта, которая осуществилась

"Ты всегда мечтаешь об этом, о том, чтобы быть здесь в этот момент. Первый гол был о том, чтобы быть острым, читать игру. Они были очень уставшие на том этапе, они упали в глубокий блок. Это сбывшаяся мечта, иметь такие ночи. Мои мечты не такие красивые, как то, что произошло сегодня. Как нападающий, ты мечтаешь забивать голы, а если они такие, как сегодня, то еще лучше".

17 голов

"Я пришел сюда, чтобы внести свой вклад. Тренер знал, что я могу предложить в начале сезона, так же как и я. Я рад, что выиграл титул чемпиона Ла Лиги и попал в финал Лиги Чемпионов".

Как вы выигрываете эти игры?

"Мы выиграли и мы в финале. Игры выигрываются на желании. Тренер сказал нам об этом перед игрой. Вы должны выигрывать эти игры также и сердцем, а в Мадриде этого достаточно".

Болельщики

"Непревзойденно. Это мечта. Мы видели "Бернабеу" определенным образом в начале сезона, а в конце увидели его в другом свете. Болельщики были на 15 из 10, как в финале, в котором мы играем. Это была серия вещей, которые привели нас туда, где мы есть".

Его будущее

"Я сосредоточен на том, что произошло сегодня вечером, и на том, что через три недели у нас финал Лиги чемпионов. Будет время поговорить о будущем. Я хочу быть на 100% в ближайшие недели, а затем мы это обсудим".

Первый гол

"Я молился, просил того, кто был там наверху, не исключать этого. Я знал, что если этот гол будет засчитан, мы будем защищать результат до последнего. В конце концов они его дали, это был законный гол".

В нынешнем сезоне форвард мадридского "Реала", Хоселу провел 10 матчей в Лиге Чемпионов, в которых отметился 5-ю голами.

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