Райли Опелка – о парном теннисе: “Это спорт для провалившихся одиночников, они не продают ни одного билета на свои матчи”

Американский теннисист Райли Опелка высказал свои мысли о месте парного тенниса в профессиональном спорте



Комментируя поддержку Тэйлором Фритцем нового формата смешанного парного разряда на US Open, Опелка саркастично назвал Фритца «неуважительным к парным специалистам» и заявил: «Они должны на 100% избавиться от пар. Это спорт для провалившихся одиночников». Он также раскритиковал парный теннис за низкую популярность и нагрузку на ресурсы, добавив: «Они не продают ни одного билета на свои матчи, занимают тренировочные корты, физиотерапевтов и ресурсы».

Это не первый случай, когда Опелка высказывается против парного формата. Ранее он называл парных игроков «самыми переоценёнными спортсменами» и заявлял, что парный теннис «скучный». При этом он сам имеет опыт в парных соревнованиях – в 2021 году он выиграл титул ATP 250 в Атланте вместе с Янником Синнером.

Райли Опелка – 27-летний американский теннисист. Экс-17-я ракетка мира. Сейчас занимает в рейтинге АТР 112-е место. Выиграл четыре титула АТР в одиночном разряде и один в парном. На теннисном корте заработал 4,7 млн. долларов США.



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