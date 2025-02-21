21 февраля в 21:00 пройдет церемония взвешивания во время большой недели бокса.
Вечером 22 февраля на Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде состоится шоу бокса.
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В соглавном поединке встретятся новозеландец Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) и Мартин Баколе из ДР Конго (21–1, 15 KO).
Планировалось, что Паркер будет сражаться с Даниелем Дюбуа (24–2, 22 КО), но британец снялся с боя из-за болезни, и его на коротком уведомлении заменил Мартин Баколе.
В главном событии вечера бой-реванш за асболют проведут Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
Паркер – Баколе, Бетербиев – Бивол. Церемония взвешивания. Смотреть LIVE
Новый файткард шоу в Эр-Рияде