Джозеф Паркер и Мартин Баколе

21 февраля в 21:00 пройдет церемония взвешивания во время большой недели бокса.

Вечером 22 февраля на Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде состоится шоу бокса.

Все самые яркие моменты боя доступны LIVE в Telegram-канале Бокс на Sport.ua

В соглавном поединке встретятся новозеландец Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) и Мартин Баколе из ДР Конго (21–1, 15 KO).

Планировалось, что Паркер будет сражаться с Даниелем Дюбуа (24–2, 22 КО), но британец снялся с боя из-за болезни, и его на коротком уведомлении заменил Мартин Баколе.

В главном событии вечера бой-реванш за асболют проведут Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.

ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером

Паркер – Баколе, Бетербиев – Бивол. Церемония взвешивания. Смотреть LIVE

Новый файткард шоу в Эр-Рияде

sport.ua