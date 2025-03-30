Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Тренер и директор команды Александра Усика Сергей Лапин хотел бы увидеть бой украинца против шоумена Джейка Пола по правилам ММА.

Эту идею поддерживает и сам Александр, который распространил в своем Инстаграме постер поединка с Полом по правилам ММА.

Джейк Пол впервые отреагировал на возможное сражение против Усика и запустил опрос в своих социальных сетях, стоит ли ему драться с Александром.

«Должны ли мы это сделать?» – написал Пол.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

Усик в свою очередь в прошлом году дважды победил Тайсона Фьюри.

sport.ua