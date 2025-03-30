Отмененный сюрприз. Официальный сайт турнира в Чарльстоне ошибочно выдал “wild card” экс-первой ракетке мира Эшли Барти

Один из самых престижных и старейших турниров женского тура – WTA 500 Credit One Charleston Open – оказался в центре внимания ещё до старта розыгрыша 2025 года.



Причиной стала неожиданная путаница: на официальном сайте турнира среди участниц значилась…австралийская теннисистка Эшли Барти.

Ошибку заметил и опубликовал в соцсети X известный теннисный журналист Кристофер Клэри. Он поделился скриншотом, где Барти была указана как «первая ракетка мира» и заявлена в основной сетке турнира по “wild card”.

Проблема, очевидно, заключалась в том, что Барти завершила профессиональную карьеру ещё в 2022 году, сразу после победы на Australian Open. Более того, на данный момент она ожидает рождения второго ребёнка. Эшли и её супруг, гольфист Гарри Киссик, сообщили на Рождество, что в их семье скоро станет на одного больше – у пары уже растёт почти двухлетний сын Хайден.

Организаторы турнира в Чарльстоне оперативно отреагировали на инцидент и объяснили, что появление имени Барти связано с технической ошибкой при запуске обновлённой версии сайта. Вероятно, в системе сохранилась карточка игрока с 2021 года, когда Барти действительно выступала на турнире в статусе первой ракетки мира и уступила в четвертьфинале Пауле Бадосе.

«Обещаем: все дальнейшие сюрпризы будут только на корте!» — написали представители турнира в X.

Несмотря на путаницу с именем Барти, в этом году турнир на Дэниел-Айленде соберёт звёздный состав. Грунтовый сезон откроют сразу несколько теннисисток из топ-10: Джессика Пегула, Мэдисон Кис, Чжэн Цинвэнь и Эмма Наварро. Также в числе участниц – действующая чемпионка Даниэль Коллинс, посеянная под седьмым номером, украинская теннисистка Ангелина Калинина, и Дарья Касаткина, для которой Чарльстон станет первым турниром после новости о смене спортивного гражданства.



btu.org.ua