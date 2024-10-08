Ухань. Баптист впервые за год обыграла соперницу из топ-50, Брондзетти прервала беспроигрышную серию Томлянович

На турнире WTA 1000 в Китае завершились матчи первого круга

Ухань, Китай • 7-13 октября • хард • $3,221,715

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Катержина Синякова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины, WC) 6:3, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан) – Чжан Шуай (Китай) 6:4, 6:4

Вероника Кудерметова (-) – Мари Боузкова (Чехия) 6:4, 7:6(4)

Виктория Томова (Болгария) – Эшлин Крюгер (США) 1:6, 7:6(8), 7:5

Аманда Анисимова (США) – Кристина Букша (Испания, Q) 6:2, 6:4

Марта Костюк (Украина, 13) – Элина Аванесян (Армения) 4:6, 7:5, 7:6(2)

Магда Линетт (Польша) – Людмила Самсонова (-, 11) 6:2, 6:2

Леся Цуренко (Украина, Q) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:2, 7:5

Жаклин Кристиан (Румыния, WC) – Камила Осорио (Колумбия, Q) 4:6, 6:2, 6:3

Камилла Рахимова (-, LL) – Моюка Утидзима (Япония, Q) 6:1, 6:2

Мирра Андреева (-, 16) – Ван Сиюй (Китай, WC) 7:6(5), 6:3

Хейли Баптист (США, Q) – Диан Парри (Франция) 6:4, 7:5 ***

Екатерина Александрова (-) – София Кенин (США) 6:1, 4:6, 6:4

Лучия Брондзетти (Италия, LL) – Айла Томлянович (Австралия) 6:1, 7:6(2)

Хейли Баптист (№102 WTA) записала в свой актив шестую в карьере победу над представительницей топ-50 рейтинга. В последний раз американке это удавалось в ноябре прошлого года, когда она была сильнее Пэйтон Стёрнс на турнире WTA 125 в Мидланде. В следующем круге Баптист сыграет против десятой ракетки мира Барборы Крейчиковой.

Лучия Брондзетти остановила победную серию Айлы Томлянович, которая на предыдущей неделе стала чемпионкой на турнире WTA 125 в Гонконге.

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