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Футбол

Палмер – признан лучшим футболистом Англии по итогам сезона 2023/24

Молодой футболист добавил в свой список еще одну награду

Палмер - признан лучшим футболистом Англии по итогам сезона 2023/24

Getty Images

    • Полузащитник "Челси" Коул Палмер признан лучшим футболистом Англии по итогам сезона 2023/24.

    22-летний англичанин дебютировал за национальную команду 17 ноября 2023 года. За это время футболист сыграл 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

    Напомним, что сборная Англии в рамках Лиги наций сыграет против Греции и Финляндии 10 и 13 октября соответственно.

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    www.ua-football.com

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