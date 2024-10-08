Молодой футболист добавил в свой список еще одну награду

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Полузащитник "Челси" Коул Палмер признан лучшим футболистом Англии по итогам сезона 2023/24.

22-летний англичанин дебютировал за национальную команду 17 ноября 2023 года. За это время футболист сыграл 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что сборная Англии в рамках Лиги наций сыграет против Греции и Финляндии 10 и 13 октября соответственно.

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