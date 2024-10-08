Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Международная боксерская федерация (IBF) назначила бой между немецким боксером Агитом Кабайелом и конголезцем Мартином Баколе. Кабайел также является обязательным претендентом на титул WBC.

В этом бою определится следующий обязательный претендент на титул IBF, которым с недавних пор владеет Даниэль Дюбуа.

Вероятно, что бой состоится 21 декабря 2024 года. Ранее сообщалось, что Мартин Баколе, который летом нокаутировал Джареда Андерсона, следующий поединок проведет в андеркарде боя Александр Усик – Тайсон Фьюри.

sport.ua