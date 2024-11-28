«Это меня не удивляет». Бывший чемпион мира сравнил Усика с Хопкинсом

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи оценил карьеру украинского чемпиона Александра Усика:

«Усик напоминает мне супертяжелую версию Бернарда Хопкинса. Он ест, спит и живет боксом. Меня не удивляет, что после своих поединков Александр делает невероятные вещи или, вообще, возвращается в зал для тренировок. Усик очень пристально следит за своим телом. У него невероятная уверенность в себе», – заявил Маккензи.

Александр Усик продолжает подготовку к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Накануне поединка к украинскому чемпиону наведался легендарный боксер.

sport.ua