Ювентус хочет подписать талантливого защитника Бенфики

В клубе настаивают на его кандидатуре

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Туринский "Ювентус" стремится подписать 21-летнего талантливого защитника "Бенфики". Сейчас клуб поддерживает постоянный контакт с агентами Антониу Силвы.

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Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Ювентус" планирует оформить трансфер Антониу Силвы уже этой зимой по аналогичной структуре, как это было в случае с Франсишку Консейсау, сначала взяв игрока в аренду. Руководство "бьянконери" настаивает на его подписании, несмотря на финансовую составляющую этого перехода.

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В этом сезоне Антониу Силва провел 11 матчей за "Бенфику", отметившись одним голом и одним ассистом. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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