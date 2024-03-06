Зинченко заинтересовал европейский гранд

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Мюнхенская Бавария интересуется украинским защитником лондонского Арсенала Александром Зинченко.

Об этом сообщает портал FootballTransfers.

Немецкий клуб планирует заменить украинцем Альфонсо Дэвиса, который летом 2024 года должен стать игроком. мадридского Реала.

Руководство «канониров» готово отпустить своего защитника за 45 миллионов евро.

Отмечается, что кроме мюнхенцев, за Зинченко следит другой английский клуб — Ньюкасл.

< В текущем сезоне украинец провел за Арсенал 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи. По оценке Transfermarkt, Александр стоит 42 миллиона евро.

Напомним, что Арсенал в 27 туре Английской Премьер-лиги на выезде обыграл Шеффилд Юнайтед (0:6).

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