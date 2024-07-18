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Футбол

С Полесьем, и формально – с Днепром-1. Определились все участники второго квалификационного раунда ЛК, сформированы пары

Много команд

С Полесьем, и формально – с Днепром-1. Определились все участники второго квалификационного раунда ЛК, сформированы пары

Фото: ФК Полісся

    • Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. Это означает, что определились все участники второго круга отбора. Они сформировали 49 игровых пар.

    Среди этих игровых пар есть две с участием представителей Украины. "Полесье" сыграет с "Олимипией", а вот сыграет ли "Днепр-1" с "Академией Пушкаша" – неизвестно.

    Также отметим, что второй квалификационный раунд Лиги конференций разделен на два пути – основной путь и путь чемпионов.

    Основной путь:

  • "Го Ахид Иглс" (Нидерланды) – „Бранн“ (Норвегия);
  • "Валюр" (Исландия) – „Сент-Миррен“ (Шотландия);
  • "Копенгаген" (Дания) – „Мегпис“ (Гибралтар);
  • "Дюделанж" (Люксембург) – „Хеккен“ (Швеция);
  • "Ауда" (Латвия) – „Клифтонвил“ (Северная Ирландия).
  • "Омония" (Кипр) – „Торпедо“ (Кутаиси, Грузия);
  • "Сумгаит" (Азербайджан) – „Фехервар“ (Венгрия);
  • "Башакшехир" (Турция) – „Ла Фиорита“ (Сан-Марино);
  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) – „Черно Море“ (Болгария);
  • "Санкт-Галлен" (Швейцария) – „Тобол“ (Казахстан);
  • "Брейдаблик" (Исландия) – „Дрита“ (Косово);
  • "Ильвес" (Финляндия) – „Аустрия“ (Австрия);
  • "Легия" (Польша) – „Кернарфон Таун“ (Уэльс);
  • "Хайдук" (Хорватия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова);
  • "Млада" (Чехия) – „Трансинвест“ (Литва);
  • "Осиек" (Хорватия) – „Левадия“ (Эстония);
  • ЦСКА-1948 (Болгария) – "Будучность" (Черногория);
  • "Днепр-1" (Украина) – „Академия Пушкаша“ (Венгрия);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) – „Браво“ (Словения);
  • "Ноах" (Армения) – „Слима Вондерерз“ (Мальта);
  • "Олимпия" (Словения) – „Полесье“ (Украина);
  • "Зира" (Азербайджан) – ДАК (Словакия);
  • "Жальгирис" (Литва) – „Пафос“ (Кипр);
  • "Рига" (Латвия) – „Шленск“ (Польша);
  • "Баник" (Чехия) – „Урарт“ (Армения);
  • "АЕК (Афины, Греция) – "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра);
  • "Марибор" (Словения) – „Университатя“ (Румыния);
  • "Юргорден" (Швеция) – „Прогресс“ (Люксембург);
  • "Витория Гимарайнш" (Португалия) – „Флориана“ (Мальта);
  • "Цюрих" (Швейцария) – „Шелбурн“ (Ирландия);
  • КуПС (Финляндия) – "Тромсе" (Норвегия);
  • "Сент-Патрикс" (Ирландия) – „Вадуц“ (Лихтенштейн);
  • "Гент" (Бельгия) – „Викингур“ (Фарерские острова);
  • "Стьярнан" (Исландия) – „Пайде“ (Эстония);
  • "Брондбю" (Дания) – „Ллапи“ (Косово);
  • ЧФР (Румыния) – "Неман" (Беларусь);
  • "Зимбру" (Молдова) – „Арарат-Армения“ (Армения);
  • "Раднички 1923" (Сербия) – „Морнар“ (Черногория);
  • "Сараево" (Босния и Герцеговина) – „Спартак“ (Словакия);
  • "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – „Сабах“ (Азербайджан);
  • "Пакш" (Венгрия) – АЕК (Ларнака, Кипр);
  • "Сабуртало" (Грузия) – „Партизани“ (Албания);
  • "Милсами" (Молдова) – „Астана“ (Казахстан);

    • Путь чемпионов:

  • "Дифферданж" (Люксембург) – „Ордабасы“ (Казахстан);
  • "Викингур" (Исландия) – „Эгнатия“ (Албания);
  • "Виртус" (Сан-Марино) – „Флора“ (Эстония);
  • "Струга" (Северная Македония) – „Пюник“ (Армения);
  • "Динамо" (Батуми, Грузия) – „Дечич“ (Черногория);
  • "Балкани" (Косово) – „Хамрун Спартанс“ (Мальта).

    • Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на 25-е июля и первое августа.

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