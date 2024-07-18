С Полесьем, и формально – с Днепром-1. Определились все участники второго квалификационного раунда ЛК, сформированы пары

Много команд
Фото: ФК Полісся
Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. Это означает, что определились все участники второго круга отбора. Они сформировали 49 игровых пар.
Среди этих игровых пар есть две с участием представителей Украины. "Полесье" сыграет с "Олимипией", а вот сыграет ли "Днепр-1" с "Академией Пушкаша" – неизвестно.
Также отметим, что второй квалификационный раунд Лиги конференций разделен на два пути – основной путь и путь чемпионов.
Основной путь:
"Го Ахид Иглс" (Нидерланды) – „Бранн“ (Норвегия);
"Валюр" (Исландия) – „Сент-Миррен“ (Шотландия);
"Копенгаген" (Дания) – „Мегпис“ (Гибралтар);
"Дюделанж" (Люксембург) – „Хеккен“ (Швеция);
"Ауда" (Латвия) – „Клифтонвил“ (Северная Ирландия).
"Омония" (Кипр) – „Торпедо“ (Кутаиси, Грузия);
"Сумгаит" (Азербайджан) – „Фехервар“ (Венгрия);
"Башакшехир" (Турция) – „Ла Фиорита“ (Сан-Марино);
"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) – „Черно Море“ (Болгария);
"Санкт-Галлен" (Швейцария) – „Тобол“ (Казахстан);
"Брейдаблик" (Исландия) – „Дрита“ (Косово);
"Ильвес" (Финляндия) – „Аустрия“ (Австрия);
"Легия" (Польша) – „Кернарфон Таун“ (Уэльс);
"Хайдук" (Хорватия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова);
"Млада" (Чехия) – „Трансинвест“ (Литва);
"Осиек" (Хорватия) – „Левадия“ (Эстония);
ЦСКА-1948 (Болгария) – "Будучность" (Черногория);
"Днепр-1" (Украина) – „Академия Пушкаша“ (Венгрия);
"Зрински" (Босния и Герцеговина) – „Браво“ (Словения);
"Ноах" (Армения) – „Слима Вондерерз“ (Мальта);
"Олимпия" (Словения) – „Полесье“ (Украина);
"Зира" (Азербайджан) – ДАК (Словакия);
"Жальгирис" (Литва) – „Пафос“ (Кипр);
"Рига" (Латвия) – „Шленск“ (Польша);
"Баник" (Чехия) – „Урарт“ (Армения);
"АЕК (Афины, Греция) – "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра);
"Марибор" (Словения) – „Университатя“ (Румыния);
"Юргорден" (Швеция) – „Прогресс“ (Люксембург);
"Витория Гимарайнш" (Португалия) – „Флориана“ (Мальта);
"Цюрих" (Швейцария) – „Шелбурн“ (Ирландия);
КуПС (Финляндия) – "Тромсе" (Норвегия);
"Сент-Патрикс" (Ирландия) – „Вадуц“ (Лихтенштейн);
"Гент" (Бельгия) – „Викингур“ (Фарерские острова);
"Стьярнан" (Исландия) – „Пайде“ (Эстония);
"Брондбю" (Дания) – „Ллапи“ (Косово);
ЧФР (Румыния) – "Неман" (Беларусь);
"Зимбру" (Молдова) – „Арарат-Армения“ (Армения);
"Раднички 1923" (Сербия) – „Морнар“ (Черногория);
"Сараево" (Босния и Герцеговина) – „Спартак“ (Словакия);
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – „Сабах“ (Азербайджан);
"Пакш" (Венгрия) – АЕК (Ларнака, Кипр);
"Сабуртало" (Грузия) – „Партизани“ (Албания);
"Милсами" (Молдова) – „Астана“ (Казахстан);
Путь чемпионов:
"Дифферданж" (Люксембург) – „Ордабасы“ (Казахстан);
"Викингур" (Исландия) – „Эгнатия“ (Албания);
"Виртус" (Сан-Марино) – „Флора“ (Эстония);
"Струга" (Северная Македония) – „Пюник“ (Армения);
"Динамо" (Батуми, Грузия) – „Дечич“ (Черногория);
"Балкани" (Косово) – „Хамрун Спартанс“ (Мальта).
Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на 25-е июля и первое августа.
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