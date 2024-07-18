Гштаад. Оже-Альяссим и Берреттини будут бороться за место в 1/2 финала, “квалифаер” Эйде впервые вышел в четвертьфинал

Результаты матчей четверга на турнире ATP 250 в Швейцарии

Гштаад, Швейцария • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Педро Качин (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Янник Ганфманн (Германия) 7:6(6), 6:2

Маттео Берреттини (Италия, 6) – Даниэль Элаи Галан (Колумбия) 6:4, 6:2

Кантен Алис (Франция, Q) – Лукаш Клейн (Словакия) 6:3, 6:7(7), 6:4

Густаву Эйде (Бразилия, Q) – Уго Умбер (Франция, 2) 6:7(2), 6:2, 6:3

Феликс Оже-Альяссим и Маттео Берреттини ранее играли друг против друга четыре раза и одержали по две победы. Для игроков это будет первая встреча на грунтовом покрытии: две на траве выиграл итальянец, а на харде дважды побеждал канадский теннисист.

Густаву Эйде проведёт свой дебютный четвертьфинал на уровне ATP против ещё одного “квалифаера” Кантена Алиса, для которого это будет уже четвёртый матч на этой стадии соревнований.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua