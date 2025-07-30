Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Варшаве

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 125 в Варшаве (Польша). В матче 1/8 финала она одержала волевую победу над французской теннисисткой, пятой сеянной турнира, Дианой Парри (WTA 109), затратив на этот успех 2 часа и 35 минут. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

В первом сете Снигур немного уступила в равной борьбе, но затем продемонстрировала отличную игру и сделала камбек, выиграв два последующих сета. Итоговый счет встречи составил 4:6, 6:4, 6:4 в пользу украинки.

WTA 125 Варшава. Хард, 1/8 финала

Диана Парри (Франция) [5] — Дарья Снигур (Украина) — 6:4, 4:6, 4:6

Это была первая встреча между Снигур и Парри, и украинка смогла добиться уверенной победы, продемонстрировав бойцовский дух.

Следующей соперницей Дарьи Снигур в четвертьфинале будет четвертая сеянная Виктория Голубич из Швейцарии (WTA 90). 32-летняя швейцарка — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в парном разряде, победительница двух турниров WTA в одиночном разряде и обладательница Кубка Билли Джин Кинг 2022 года.

Напомним, мы также писали о том, как формируется международный рейтинг теннисистов.