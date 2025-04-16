Штутгарт. Киченок и Сюй Ифань уступили в матче первого круга

Украинско-китайская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 500 в Германии



Штутгарт, Германия • 14-21 апреля • грунт (зал) • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Сюй Ифань (Украина/Китай) – Александра Панова/Фанни Штоллар (-/Венгрия) 6:4, 1:6, 5-10

Надежда Киченок и Сюй Ифань сегодня сыграли первый совместный матч.

Отметим, что для украинки это поражение стало восьмым за последние десять сыгранных матчей в парном разряде.

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