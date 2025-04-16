Штутгарт. Киченок и Сюй Ифань уступили в матче первого круга

Украинско-китайская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 500 в Германии
Штутгарт, Германия • 14-21 апреля • грунт (зал) • $1,064,510
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Надежда Киченок/Сюй Ифань (Украина/Китай) – Александра Панова/Фанни Штоллар (-/Венгрия) 6:4, 1:6, 5-10
Надежда Киченок и Сюй Ифань сегодня сыграли первый совместный матч.
Отметим, что для украинки это поражение стало восьмым за последние десять сыгранных матчей в парном разряде.
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