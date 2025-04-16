Драма и овертайм. Украина U-18 провела последний матч перед ЧМ

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Юношеская сборная Украины по хоккею U-18 провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира в Дивизионе 1A.

Команда Александра Бобкина в драматичном поединке выиграла 5:4 в овертайме. Отметим шайбу лидера команды Николая Косарева, дубль Арсения Воротеляка и один из голов, который удалось забить в меньшинстве.

А вот соперник, проигрывая 1:4, сумел отыграться, в том числе забросил две шайбы за последние полторы минуты третьего периода.

Чемпионат мира в Дивизионе 1A начнется 20 апреля, соперниками будут Венгрия, Дания, Австрия, Словения и Казахстан.

Контрольный матч

Словения U-18 – Украина U-18 4:5 (в овертайме) (0:2, 1:0, 3:2, 0:1)

Шайбы: 15:23 Косарев (Выставкин) – 0:1, 15:48 Влащинский (Кураев) – 0:2, 21:31 Бизьяк (Йост) – 1:2, 41:55 Спаскин (меньш) – 1:3, 44:43 Воротеляк (Ратушняк) – 1:4, 52:57 Буковец – 2:4, 58:41 Бизьяк – 3:4, 59:41 Йост – 4:4, в овертайме 05:00 Воротеляк (буллит) – 4:5

Чемпионат мира U-18 в Дивизионе 1A. Календарь сборной Украины

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