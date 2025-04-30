ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица

ФХУ

Сборная Украины по хоккею в третьем матче на чемпионате мира в Дивизионе 1A обыграла Румынию со счетом 4:0 и выиграла вторую встречу на турнире.

Украинская команда набрала 6 очков. Столько же пунктов у Великобритании и Польши. Учитывая тот факт, что у трех команд одинаковое количество очков, то пока считают разницу голов, поэтому украинцы идут в топ-2.

А лидирует Италия с 7 очками.

По одному пункту набрали Румыния и Япония.

По итогам турнира в элиту поднимутся две сборные, а последняя команда вылетит в Дивизионе 1B.

sport.ua