Легнеда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Как они могли с ним так поступить?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа и Александр Усик

Легендарный британский боксер Дюк Маккензи высказался о предстоящем бое-реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Реванш Усик – Дюбуа? Как они могли так поступить с Паркером? Но знаете, это бизнес-решение, а не боксерское. Если бы Паркер был популярным, то его бой бы состоялся, но он не популярнее Дюбуа.

Я уверен, что бой Усика и Дюбуа состоится. Это логичный бой между двумя чемпионами. Лучший дерется с лучшим и сейчас так оно и есть», – сказал Маккензи.

Усик проведет реванш из Дюбуа. Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

sport.ua