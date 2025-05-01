УСИК: «Самый тяжелый бой? Это были поединки против этих двух ребят»

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал два самых тяжелых боя в своей карьере.
«Самый тяжелый бой? Это были поединки против этих двух ребят. Поединок против Дерека Чисоры и первый бой с Тайсоном Фьюри», – сказал Усик.
Усик победил Чисору единогласным решением судей в 2020 году. В мае 2024 году бой Усика и Фьюри закончился раздельным решением судей в пользу украинца.
Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.