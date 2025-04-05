ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится турнир с участием чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение провести турнир в супертяжелом весе – победитель получит титул временного чемпиона.

Четыре боксера проведут два полуфинала, а потом встретятся в решающем поединке. Ожидается, что три боя состояться в течении 2025 года.

7 июня на арене «Portman Stadium» в Испвиче (Англия) на ринг выйдут американец Джаррелл Миллер (26–1–2, 22 КО) и непобежденный британец Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО). Они разыграют пояс WBA Interim.

В другом полуфинале сойдутся регулярный чемпион из Болгарии Кубрат Пулев (32–3, 14 КО) и еще один американец Майкл Хантер (24–1–2, 17 КО). Стороны должны в ближайшее время договориться о дате и месте проведения боя.

Победители этих противостояний сойдутся в решающем поединке, чтобы определить обладателя титула временного чемпиона в супертяжелом весе. Лучший боксер из этой четверки получит шанс выйти на ринг с Александром Усиком.

Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе

sport.ua