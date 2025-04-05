Элина Свитолина: “Многие говорят, что я замотивировала их вернуться в большой спорт – это очень круто и мотивирует меня делать больше”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, кто является для нее примером для наследования в жизни и спорте



“Были некоторые теннисистки. Это была Жюстин Энен. Мне удалось поработать с ней. Это был для меня очень классный опыт.

Была Ким Клейстерс – тоже бельгийка – которая родила, потом вернулась и выиграла Grand Slam, поэтому я тоже мечтаю об этом. Для меня это, пожалуй, теннисные иконы, которые своими действиями показали, что можно вернуться и играть на высоком уровне, быть ролевой моделью. И это очень классно.

Я тоже стараюсь быть ролевой моделью для девушек и получаю от них много сообщений. Многие подходят и говорят, что я замотивировала их вернуться в большой спорт. Это очень круто. Меня это мотивирует делать больше как на корте, так и вне корта. Для меня движение вперед – это всегда самая большая мотивация делать что-то новое.

Я стараюсь подзаряжаться, можно так сказать, черпать что-то из каждого человека, потому что каждый человек – это уникальность, который имеет свои мечты и находит ключики к этому пути, для движения вперед.

Очень важно ставить задачи на год, день, неделю. Потом они будут тебя двигать вперед. Не бояться мечтать, ставить большие задачи для себя. Для меня всегда примером, пожалуй, была моя семья, потому что они старались показать, что все хорошо, когда ты работаешь, отдаешь все силы на свою работу, мечту. Это может занять некоторое время, но это тебе все равно будет приносить удовольствие от того, что ты отдал все, чтобы этого достичь. Это поможет двигаться вперед, даже когда что-то идет не так, как ты хочешь.

Нужно быть смелым и много работать. Спорт воспитал во мне дисциплину, которая меня держит. Я думаю, что даже после окончания карьеры это останется со мной и будет мне помогать, как и в бизнесе, так и по жизни”, – сказала Элина Свитолина.



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