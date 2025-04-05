Финал плей-офф продолжается. Кременчуг выиграл в Киеве и продлил серию

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Состоялся пятый матч финала плей-офф чемпионата Украины по хоккею между Киев Кэпиталз и Кременчугом.

Столичные вели в серии 3:1 и уже сегодня могли завоевать золото, однако хоккеисты Кременчуга сумели победить со счетом 3:2 и вернули противостояние на свой лед.

В составе гостей топ-игру показало номинально третье звено: Брага оформил дубль и сделал ассист, у Абаджяна (1+2) и Попережая (0+3) по три набранных пункта.

Шестой матч пройдет в Кременчуге 8 апреля.

Чемпионат Украины по хоккею. Финал плей-офф

Киев Кэпиталз – Кременчуг 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 01:14 Брага (Попережай, Абаджян) – 0:1, 33:10 Койда – 1:1, 39:52 Абаджян (Брага, Попережай) – 1:2, 40:25 Брага (Попережай, Абаджян) – 1:3, 58:29 Панченко (Карпенко, Кривоножкин) – 2:3

Вратари: Хаас – Захарченко

Киев Кэпиталз ведет в серии 3:2

sport.ua