Ла Лига. Жирона – Алавес 0:1. Неожиданный результат

В 30-м туре Ла Лиги встречались "Жирона" и "Алавес". Украинский полузащитник Виктор Цыганков начал матч со скамейки запасных.

В первом тайме команды играли осторожно. "Жирона" нанесла пять ударов, но все мимо ворот. "Алавес" же мог отметиться точностью – из трёх нанесённых ударов, два были в створ. Команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

Второй тайм был совершенно противоположным. Полузащитник гостей Хон Гурили получил жёлтую карточку, из-за которой пропустит следующую встречу. Футболист реабилитировался, отдав через 3 минуты голевую передачу.

Мичел стал реагировать и делать замены. На 68-й минуте вышел Виктор Цыганков вместо Ван де Бека.

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Гости продолжали получать предупреждения, которые оказались фатальными. Нападающий Томас Конечный получил жёлтую карточку спустя 2 минуты после появления на поле. На 87-й минуте предупреждение получил вратарь гостей Сивера. Оба футболиста пропустят следующий матч.

Антонио Бланко присоединился к "флешмобу". Но его жёлтая была лишь предупреждением.

Виктор Цыганков нанёс один удар, который в результате оказался заблокированным. Украинец выиграл одну из трёх дуэлей на поле и на нём один раз сфолили.

"Жирона" не может победить уже в восьми матчах. Сейчас команда занимает 13-е место в таблице Ла Лиги, но по итогу может оказаться ниже.

Ла Лига. 30-й тур. Жирона

Жирона – Алавес 0:1

Голы: Висенте (61)

Жирона (4-2-3-1): Гассанига – Франсес, Блинд, Крейчий, Гутьеррес (Порту, 80) – Ромеу (Мело, 68), Эррера – Асприлла, Ван де Бек (Цыганков, 68), Данжумак – Руис (Стуани, 68)

Алавес (4-3-3): Сивера – Моуриньо, Абкар, Диарра, Санчес – Хордан (Гевара, 73), Бланко, Гуриди (Алена, 73) – Висенте, Гарсия, Мартен (Конечный, 81)

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