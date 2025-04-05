Илья Шибинский не смог пробиться в третий раунд плей-офф OJHL

Илья Шибинский завершил первый сезон в OJHL

Канадский «Торонто Джуниорс Канадиенс», за который дебютный сезон провел нападающий Илья Шибинский, не смог пробиться в третий раунд плей-офф юниорской лиги Онтарио (OJHL)! В игре №6 команда украинца уступила в гостях «Халибартон Хаскис» (2:4) и завершила серию: 2–4.

В заключительном матче 17-летний Шибинский нанес два броска по воротам, но голевых действий на свой счет не записал. Всего в нынешнем плей-офф у Ильи – 6 (4+2) очков в восьми поединках.

Напомним, что Шибинский получил вызов в юниорскую сборную Украины (U18), которая в конце апреля выступит на ЧМ-2025 в венгерском Секешфехерваре в дивизионе 1A.

sport.ua