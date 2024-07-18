ЛК. Команда Артема Поляруса идет дальше, Милсами с украинцем выбивает белорусов

Ответные матчи первого квалификационного раунда

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций (основной путь), проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.

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17.07.2024

18.07.2024

КуПС (Финляндия) – "УНА Штрассен" (Люксембург) 5:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Пыонни 18, Пыонни 20, Видьескруг 48, Диавара 75, Хейнонен 90+1

Все стало на свои места. Было понятно, что ничья 0:0 с "УНА Штрассен" не отражает истинного уровня КуПС. В домашнем поединке финны доказали свое преимущество и с размахом прошли дальше. Во втором раунде квалификации будет северное дерби с "Тромсе".

"Урарту" (Армения) – "Калев" (Эстония) 2:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Мирзоян 12, Мирзоян 49

Вполне закономерный и заслуженный успех "Урарту". Успех и в домашнем матче, и в гостевом. Команда Артема Поляруса – сильнее, она идет дальше и выходит на "Остраву".

Украинец в матче против "Калева" отыграл первый тайм.

"Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) – "Валеж" (Босния и Герцеговина) 5:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Лопес 44, Лопес 45+2, Доми 57, Доми 84, Саша 90+2 – Ореч 53

Катастрофа для представителя Боснии и Герцеговины. Проиграть 1:5 сопернику из Андорры – это наткнуться на риск того, что полетят головы. Интересно, котируются ли в Боснии и Герцеговине объяснения вроде "все уже умеют играть в футбол" и "нет слабых соперников"?!

"Сент-Джозеф" (Гибралтар) – "Шелбурн" (Ирландия) 1:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Вокер 25 – Боун 34

Удаление: Генош 90+2 ("Шелбурн", прямая красная)

Битва примерно равных по силе команд обернулась удалением, двумя голами, финальным штурмом, моментами в концовке. Но победитель должен быть только один. Им стал представитель Ирландии.

"Левадия" (Эстония) – "Шауляй" (Литва) 0:0 (первый матч – 2:0)

Не сказать, что "Левадия" не атаковала. Двадцать ударов по воротам – это очень солидно. Но в то же время эстонцы избегали рисков, потому что имели преимущество в два мяча после первого матча. Закономерный выход дальше.

"Жальгирис" (Литва) – ВПС (Финляндия) 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Фофана 45+4

Вылет "Жальгириса" был бы выгоден "Днепру-1", но ему это сейчас, кажется – как мертвому припарки. "Жальгирис" идет дальше, а "Днепр-1", скорее всего, не выйдет на старт Лиги конференций.

За литовцев матч в резерве провел Мирослав Мазур.

"Милсами" (Молдова) – "Торпедо" (Жодино, Беларусь) 0:0 (первый матч – 4:2)

"Милсами" выбил приспешников агрессоров. Отличный результат. Спасибо. Да еще и украинец Ярослав Терехов приложился к успеху молдаван – отыграл 67 минут.

"Пайде" (Эстония) 19:30 "Бала Таун" (Уэльс) (первый матч – 2:1)

Голы:

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) 20:00 "Морнар" (Черногория) (первый матч – 1:2)

Голы:

"Марсашлокк" (Мальта) 20:00 "Партизани" (Албания) (первый матч – 1:1)

Голы:

"Дюделанж" (Люксембург) – "Атлетик Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Хаджи 60, Хаджи 79

Без разгрома, но с ощутимым преимуществом в обоих матчах. В битве Люксембурга против Андорры сильнее оказался представитель более статусной Ассоциации. Все же, команда из Люксембурга уже играла на групповом этапе еврокубка, сборная тоже неплохая. Андорра до этого уровня еще не доросла.

"Ислочь" (Беларусь) 20:30 "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) (первый матч – 1:0)

Голы:

"Коннас Кей" (Уэльс) 20:30 "Браво" (Словения) (первый матч – 1:0)

Голы:

"Шкендия" (Северная Македония) 21:00 "Ноах" (Армения) (первый матч – 0:2)

Голы:

"Викингур" (Исландия) 21:00 "Лиепая" (Латвия) (первый матч – 1:1)

Голы:

"Тирана" (Албания) 21:00 "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) (первый матч – 1:1)

Голы:

"Влазния" (Албания) 21:30 "Валюр" (Исландия) (первый матч – 2:2)

Голы:

"Дерри Сити" (Ирландия) 21:45 "Мегпис" (Гибралтар) (первый матч – 0:2)

Голы:

"Тре Пенне" (Сан-Марино) 21:45 "Флориана" (Мальта) (первый матч – 1:3)

Голы:

"Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Стьярнан" (Исландия) (первый матч – 0:2)

Голы:

"Будучность" (Черногория) 22:00 "Малишева" (Косово) (первый матч – 0:1)

Голы:

"Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Актобе" (Казахстан) (первый матч – 1:0)

Голы:

"Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Тиквеш" (Северная Македония) (первый матч – 2:3)

Голы:

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – "Ауда" (Латвия) 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Талла 62

Не "Днепр-1". Первая команда, которая вылетела из текущих еврокубков – это представитель Фарерских островов. Однако Б36 Торсхавн по крайней мере вышел на поле и боролся, чего может не произойти с четвертой командой УПЛ.

"Ауда" дальше сыграет с "Клифтонвилем". Шансы будут и там.

"Крузейдерс" (Северная Ирландия) – "Кэрнарфон Таун" (Уэльс) 3:1 (первый матч – 0:2); пен.: 7:8

Голы: Кеннеди 47, Лармор 49, Лаури 72 – Мендеш 24

"Крузейдерс" был фаворитом этого противостояния, но первый матч проиграл 0:2. Да и в домашнем рано пропустил. Когда ситуация стала затруднительной, представитель Северной Ирландии выдал результативный футбол и спасся.

Все перешло в серию пенальти, где команды не ошибались в течение семи ударов. А на восьмом промахнулись и те, и те. Какая драма! Девятый удар "Крузейдерс" также не забил, а вот "Кэрнарфон Таун" своим шансом воспользовался. Большое достижение для дебютанта еврокубков.

Дальше будут еще два матча с польской "Легией" – нашим конкурентом в Таблице коэффициентов.

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