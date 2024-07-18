Будапешт. Шрамкова и Лис поспорят за выход в полуфинал

На турнире WTA 250 в Венгрии завершились матчи второго круга

Будапешт, Венгрия • 15-21 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Мария Тимофеева (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диана Шнайдер (-, 1) – Екатерина Макарова (-, Q) 6:3, 6:3

Элла Зайдель (Германия, LL) – Анна Бондар (Венгрия) 7:5, 7:5

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Ван Сиюй (Китай, 3) 7:6(4), 6:3

Ева Лис (Германия) – Бернарда Пера (США) 7:6(6), 4:1 (отказ)

Элла Зайдель (№166 WTA) одержала третью в карьере победу над соперницей из топ-100 и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA.

Ребекка Шрамкова проведёт второй четвертьфинал на уровне WTA. В прошлом году словачке удалось сыграть на этой стадии турнира WTA 250 в Варшаве.

Ева Лис сыграет третий четвертьфинал в карьере и будет бороться за второй полуфинал.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua