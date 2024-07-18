Льюис Хэмилтон: Мы должны идти ва-банк!

У Льюиса Хэмилтона впечатляющая статистика выступлений на Хунгароринге: девять раз он начинал гонку с поула и одержал восемь побед. Разумеется, выиграв Гран При Великобритании, семикратный чемпион мира настроен развить недавний успех.

Шансы на это есть, ведь за предыдущие четыре этапа Mercedes заработала больше очков, чем любая другая команда.

Льюис Хэмилтон: «Сложно сказать, на что мы будем способны в этот уик-энд, но в прошлом году я выиграл квалификацию на венгерской трассе, а сейчас у нас более эффективная машина, это однозначно.

Если говорить о чистой скорости, то машины Red Bull и McLaren, вероятно, немного быстрее, чем W15, но наш прогресс вполне очевиден. И мне очень хочется выяснить, каких результатов мы добьёмся.

За последние несколько недель команда словно получила новый заряд энергии, но при этом мне не хочется слишком отрываться от реальности. И с этим связана определённая раздвоенность, потому что сейчас мы должны идти ва-банк – и будь что будет! Мы чувствуем, что шансы на победу есть, и, конечно, не хотим их упускать.

Дерзну предположить, что если мы будем конкурентоспособны здесь, на Хунгароринге, а затем и в Бельгии, тогда мы должны сохранить эту форму до конца сезона. Поскольку мы вновь боремся за победы, это говорит о том, что у нас достаточно решимости и воли, и мы готовы выкладываться по полной, ведь только так можно переломить ход событий.

После победы в Сильверстоуне мы не стали устраивать шумных отмечаний. После гонки я вернулся в Лондон, посмотрел лучшие моменты Гран При, а затем вместе друзьями мы пошли в индийский ресторан с прекрасной кухней.

Но уже на следующее утром я отправился на пробежку в Гайд-парк, и среди всех, кто там был, самая широкая улыбка была именно на моём лице».

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