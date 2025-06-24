Видео: Валттери Боттас намекнул на контракт с Cadillac

Валттери Боттас входит в число претендентов на место в заводской команде Cadillac, которая дебютирует в Формуле 1 в следующем году. Финский гонщик с присущим ему юмором намекнул, что контракт, судя по всему, уже подписан.

Сегодня в социальных сетях Валттери опубликовал короткий ролик, снятый в штате Колорадо. Боттас прогуливается по улице и видит припаркованный Cadillac, после чего подходит к нему, открывает водительскую дверь, проводит рукой по креслу и говорит: «Отличное место».

Далее следует диалог с оператором о том, что в Cadillac два места, и они оба свободны. Отвечая на вопрос, хотел бы он сесть на одно из этих мест, Валттери говорит «Пока нет», намекая на то, что нужно дождаться официального объявления о контракте.

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