Даяна Ястремская – о своих турнирных планах: “Монреаль играть не буду, по Америке пока есть вопросы”

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о своих турнирных планах после травяного сезона



“Ближайшие планы – Истборн и потом Уимблдон. Посмотрим, как выступлю на Уимблдоне, если хорошо, то дальше сыграю только Прагу (турнир WTA 250 на харде с 21 по 26 июля – прим. BTU), если не очень, то еще поеду в Гамбург (WTA 250 на грунте с 14 по 20 июля – прим. BTU).

Монреаль играть не буду. По Америке пока есть вопросы, потому что у меня пока нет визы, мы еще в процессе. Это из-за той истории, когда подали заявку в Интерпол, что мой паспорт утерян и мою визу просто перечеркнули. Так что тут мы еще решаем вопрос. Надеюсь, что все будет нормально и я сыграю американскую серию”.

btu.org.ua