Бывший член команды Янника Синнера: “Я очень страдал от завершения работы с ним, но я осознавал, что это может быть одним из возможных финалов”

Бывший тренер по фитнесу Янника Синнера Умберто Феррара в интервью итальянским СМИ прокомментировал допинговое дело и историю, которая привела к положительному допинг-тесту теннисиста



О спрее, в котором было запрещенное для спортсменов вещество

“Я использовал его на протяжении многих лет, поскольку он был прописан моим врачом как вспомогательное средство для лечения хронического заболевания. Я полностью осознавал, что есть этот запрет, поэтому я всегда хранил препарат в личной косметичке с максимальной осторожностью”.

О халатности физиотерапевта Джакомо Нальди

“Я ничего не передавал Нальди. Я предложил ему использовать свой спрей, потому что у него был порез на одном из пальцев, который не заживал и затруднял его работу. Я очень четко объяснил Нальде природу продукта и необходимость того, чтобы ни при каких обстоятельствах не было контакта с Янником. На самом деле я разрешил использовать его только в собственной ванной комнате. Нальди не отрицал, что был проинформирован, но сказал, что не помнит этого. Подозревал ли я, что Нальди не будет потом надевать перчатки? Абсолютно нет, из-за тех предупреждений, которые я ему сделал, и из-за его опыта”.

О реакции на новость о положительном допинг-тесте Синнера

“Я был потрясен и не мог в это поверить. Услышав о клостеболе, связь с “Трофодермином” (спреем) была мгновенной. За несколько часов мы реконструировали шаги, которые привели к заражению Янника, и я предоставил доказательства покупки спрея в аптеке в Болонье”.

О своем взгляде на ситуацию с перспективы сегодняшнего дня

“Оглядываясь назад, легко сказать, что я бы не поступил так же снова. Безусловно, я бы больше не полагался на поведение других. Меня больно поразила поверхностность, иногда усиленная недобросовестностью, с которой многие люди относились к моей роли в этой ситуации. Сам Янник, несмотря на свои 23 года, проявил незаурядную зрелость в решении этого дела, по моему мнению, подкрепленную правильным убеждением в своей правоте. Я очень страдал от завершения работы с ним, но я осознавал, что это может быть одним из возможных финалов”.

О критике, которую получил Маттео Берреттини из-за приглашения Феррары в свою команду

“Меня эта критика не удивила, поскольку она шла от тех же людей (журналистов и других), которые относились к делу поверхностно. Маттео самостоятельно изучил ситуацию и принял решение, которое считал лучшим. Почувствовал ли я, что меня немного демонизировали? Да, очень. Мне пришлось увидеть, как некоторые решили атаковать мою личность, освещая факты и обстоятельства поверхностно, сознательно игнорируя содержание решения Независимого трибунала, который четко определил индивидуальные действия и ответственность [участников]”.



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