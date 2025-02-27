Украинцы на турнирах ITF 27 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Владислав Орлов (Украина, Q) – Петр Брунцлик (Чехия, JR) 2:6, 4:6
Алексей Крутых (Украина, 3) – Максенс Риве (Франция) 6:4, 6:3
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
15:30 | Владислав Орлов/Шарль Бертимон (Украина/Франция, 1) – Лоренцо Карбони/Чарлес Доссеттер (Италия/Великобритания)
($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Илья Белобородько/Адам Баюрко (Украина/Польша, 4) – Дмитрий Бессонов/Кристиан Тумбас (-/Хорватия) 5:7, 3:6
($15,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 2 круг
Вероника Подрез (Украина, 5) – Тереза Крейцова (Чехия, JR) 4:6, 6:0, 6:0
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
15:30 | Вероника Подрез/Элиз Мэлони (Украина/Великобритания, 4) – Фридерике Нолте/Алекса Волков (Германия)
15:30 | Анастасия Фирман/Джози Дэмс (Украина/Германия, 3) – Никола Бржечкова/Каролина Влчкова (Чехия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Вячеслав Белинский (Украина, 8) – Андрей Чепелев (-) 7:6(3), 6:4