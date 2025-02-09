Экс-10-я ракетка мира получил тяжелую травму в финале “челленджера” и теперь может завершить карьеру

Французский теннисист Люка Пуй получил травму во время финального поединка на “челленджере” в Лилле, в котором играл против своего соотечественника Артура Букье



Во время одного из розыгрышей во втором сете, при счете 3:6, 5:3, Люка Пуй попытался стартовать за укороченным мячом соперника и травмировал голеностоп. Француз упал, и в итоге смог покинуть корт только в инвалидном кресле.

Во время церемонии награждения, на которую 30-летний теннисист пришел на костылях, он сказал, что, возможно, сыграл последний матч в своей карьере.

“Не хочу ничего утверждать, пока не будет результатов обследований. Но есть шансы, что это был последний матч в моей карьере. Думаю, это полный разрыв ахиллова сухожилия. Вернуться в профессиональный теннис после такого – очень сложно. Я сделаю все возможное, чтобы восстановиться, по крайней мере попытаюсь. Буду консультироваться с врачами и хирургами. Это жизнь…” – подытожил Пуй.

Спустя некоторое время Люка Пуй опубликовал твит, в котором подтвердил неутешительный для себя диагноз.

“Результаты такие, как мы и ожидали… Полный разрыв ахиллова сухожилия…В ближайшие дни мне сделают операцию, и я сделаю все возможное, чтобы вернуться… До скорой встречи”, – написал Пуй.

Напомним, что Люка Пуй, занимавший в 2018 году 10-ю строчку в рейтинге АТР, долгое время боролся с травмой локтя, из-за чего выпал из топ-100, а в 2023 году рассказал, что у него были проблемы с алкоголем, бессонница и депрессия.

В данный момент французский теннисист занимает 102-е место в мировом рейтинге.



btu.org.ua