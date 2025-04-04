Мікко Рантанен записав на свій рахунок персональне досягнення в НХЛ 

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28-летний финский нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен установил интересное достижение в матче против «Нэшвилл Предаторс», в котором «Даллас» победил со счетом 5:1.

Финн набрал в этой игре свое 700-е очко в карьере в рамках регулярных чемпионатов. Это позволило ему стать третьим «самым быстрым» игроком из Финляндии, кому удалось достичь этой отметки. Рантанену понадобилось для этого 645 матчей.

Первыми двумя финскими игроками были легендарные Яри Курри (483 игры) и Теему Селянне (541 игра).

Напомним, что Микко Рантанен по ходу этого сезона выступает в составе уже третьей команды. Будучи неожиданно обменянным из «Колорадо» в «Каролину», в составе последних он ненадолго задержался.

sport.ua