«Нужно было отдать 10 миллионов». Фьюри о своей ошибке перед боем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри считает, что ему нужно было выплатить штраф в 10 миллионов долларов и еще раз отложить свой первый поединок против Александра Усика.

Боксер получил травму в тренировочном лагере и поединок пришлось отложить, а организаторы в Саудовской Аравии заявили, что еще один перенос будет стоить британцу 10 миллионов из его гонорара.

«Если бы я думал разумно, то мне стоило еще раз отложить первый бой. Это стоило бы мне 10 миллионов долларов штрафа, но ничего страшного. Тогда после травмы я не мог нормально работать, не мог спарринговать с рассечением».

«К счастью, сейчас все нормально, мы уже тут, мы готовы к субботнему вечеру», – сказал Фьюри.

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sport.ua