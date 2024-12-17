Главный тренер Арсенала рассказал о зимнем трансферном окне команды

Я полностью доверяю своим игрокам (с)

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о январском трансферном окне команды.

"Я полностью доверяю своим игрокам. Мы очень много забиваем и мало пропускаем. Полностью уверен в своих футболистах", – сказал Артета.

Сейчас "Арсенал" занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Команда имеет 30 очков по итогам 16 туров.

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